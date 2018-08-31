Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Yıldırım nikah şahidi oldu
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ile Kübra Saruhan'ın nikah şahitliğini yaptı.
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1Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ile Kübra Saruhan'ın düğününe katıldı.
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Erdoğan, Çırağan Sarayı'ndaki düğüne eşi Emine Erdoğan ile geldi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta şahitlikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı.
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