Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında durmadan, dinlemeden, gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirip Türkiye için her alanda önemli projeler kazandırdıklarını dile getirdi. Erdoğan, yılın son gününde sosyal medya hesabından yapılan hizmetleri ve projeleri özetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 1

Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ün değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştık; ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Erdoğan, 2025 yılına girmeden önce yapılan hizmetleri özetledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 2

İŞTE 2024'TE YAPILAN HİZMETLER VE PROJELER

Türkiye, bu yılda etkin bir şekilde orman yangınlarıyla mücade etti. 

105 helikopter, 27 uçak, 14 İHA ile orman yangınlarına müdahale edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 3

Yaklaşık 5 bin işletmeye 27,9 milyar TL kefalet karşılığı 32,8 milyar lira kredi kulandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 4

496 milyar liralık kaynakla 570 bini aşkın ilave istihdam sağlayacak yeni GAP Eylem Planı, kamuoyuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 5

Mal ihracatçılarına yönelik destek bütçesi artırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 6

Aile Sosyal Destek Programı ile binlerce haneye gidilip ihtiyaç tespiti yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 7

Türkiye'nin bütün illlerinde 130 Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulup 35 bin öğrenciye ücretsiz eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 8

Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 9

Togg'un sayısında artış yaşanarak 47 binden fazla araç sayısına ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 10

50 Yapay Zeka Atölyesi, 60 Havacılık ve Uzay Atölyesi ile 10 Zeka Gücü Atölyesi kuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 11

Kırsal kalkınmaya ilişkin 6 milyar TL hibe desteği verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 12

Türksat 6A’nın üretimi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 13

Türkiye Destekli Aile Programı ile 46,5 milyar TL destek sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 14

Akkuyu NGS'nin 1'inci reaktör türbin tesisi montajı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 15

88 bin üreticiye 360 milyar TL tutarında Hazine faiz destekli kredi kullandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 16

104 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 15 bin gence imkan sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 17

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 18

Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 19

Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisinden iniş ve kalkış gerçekleştiren ilk insansız hava aracı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 20

Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlık sürecinde 55 binin üzerinde görüş ve öneriyi değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 21

Kara propagandalara, bilgi kirliliğine ve dezenformasyona karşı mücadele sürdürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 22

Sağlık Market uygulaması ile 55 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 23

Doğalgazda meskenlere yüzde 65, KOBİ'lere yüzde 27 sübvansiyon sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 24

İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla 11 bin 500 iş yeri denetlendi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 25

Terörizmin finansmanına yönelik 266 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 76 milyon 506 bin TL ele geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 26

Sağlıklı ve güvenilir gıda için 1,3 milyon denetim gerçekleştirildi. 1,4 milyar lira para cezası uygulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 27

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde toplam 201 bin 688 konut ve iş yeri yapımı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 28

Motorlu Taşıtlarda adil olmayan fiyatlara ve stokçuluğa karşı 77 milyon liranın üzerinde ceza uygulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 29

14 bin 199 genç 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 30

İstihdam, 843 bin arıtarak 33 miltona ulaştı. İşsizlik oranı yüzde 8,8 ile 18 aydır tek haneli seviyede.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 31

67 milyon tebligat e-tebligat uygulamasıyla gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 32

2024-2029 yıllarını kapsayan kamu diplomasisi strateji belgesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 33

Evde sağlık hizmeti kapsamında 4 milyonun üzerinde ziyaret gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 34

E-duruşma sisteminin kayıtlı olduğu mahkeme sayısı 5 bin 185'e çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 35

Ülkeye yasa dışı girişi engellemek için ilave tedbirlerle birlikte İran sınırına 552 kilomere hendek kazıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 36

Bin 320 şehit yakını gazi ve gazi yakını kamuya atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 37

Fahiş fiyat artışlarına karşı mücadelede 613 bin 106 ürün denetlendi. 

785 firmaya 216 milyon lirada fazla ceza yazıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 38

2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 39

ÜNİDES ile üniversite öğrencilerine 30 milyon liralık proje desteği sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 40

Cumhurbaşkanlığı Miller Kütüphanesi'nde 1 milyon 900 bin kişiye hizmet verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 41

Türkiye Bursları kapsamında 127 ülkeden 5 bine yakın öğrenciye destek olundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 42

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 43

Siber devriyelerde 110 bin 668 suça müdahalede bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 44

3'üncü Antalya Diploması Forumu'nda 148 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 misafir ağırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 45

765 adet arkeolojik kazı ve yüzey araştırması faaliyeti ile müzelerimize 13 bin eser kazandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 46

Afet bölgesinde kira desteği, taşınma yardımı, destek ödemesi gibi başlıklarda 146 milyar TL kaynak aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 47

Ankar 3 SİHA, mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 48

Gabar'da günlük petrol üretimi 70 bin varili aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı - 49

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi hidrokarbon araştırmaları için Somali'te gönderildi.

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