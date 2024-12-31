Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan projeleri sıraladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında durmadan, dinlemeden, gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirip Türkiye için her alanda önemli projeler kazandırdıklarını dile getirdi. Erdoğan, yılın son gününde sosyal medya hesabından yapılan hizmetleri ve projeleri özetledi.
Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ün değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, "Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştık; ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık." dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Erdoğan, 2025 yılına girmeden önce yapılan hizmetleri özetledi.