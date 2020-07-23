Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı.
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Anadolu Ajansı 23.07.2020 - 20:07| Son Güncelleme : 23.07.2020 - 20:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Yüksek Askeri Şura'nın ardından İstanbul'a giderek Ayasofya Camii'ne geçti.
Erdoğan, dört gün önce de incelemelerde bulunduğu Ayasofya Camii'nde yaklaşık 1 saat kaldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.
"AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ" TABELASI
Erdoğan ve beraberindekiler Ayasofya Camii'nin girişine gelerek "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı, tabela önünde fotoğraf çektirdi.
Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camii'nden ayrıldı.
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