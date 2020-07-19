Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya ve Taksim Camii'nde inceleme



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'ndeki ziyaretinin ardından Taksim Camii'ne geçti. Buradaki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, yarım saatlik incelemelerinin ardından buradan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

Abone ol Paylaş







DHA 19.07.2020 - 17:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.







Ayasofya Camisi'nde yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Vali Ali Yerlikaya, Diyanet işleri başkanlığı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun eşlik etti.







Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ayasofya Camii'ndeki ziyaretinin ardından Taksim Camii'ne geçti.

Buradaki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.







Erdoğan, yarım saatlik incelemelerinin ardından buradan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ve Taksim Camii'nde yaptığı incelemelerden yansıyan diğer kareler...