Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde, Almanya, İtalya, İran, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan ve Ermenistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke lideriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı ve Gazze konusunda uluslararası topluma artık harekete geçme çağrısında bulunduğu konuşma, yabancı basında geniş yer buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti.