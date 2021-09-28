Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan danışmanları ve bakanlar ile basketbol maçı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yaptı. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı.
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DHA 28.09.2021 - 15:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, maça ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Maç sonrası durum değerlendirmesi. Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur" mesajını paylaştı.
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