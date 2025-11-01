Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışınını yaptı. Erdoğan, açılışın ardından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni gezdi ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışını yaptı. 

Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılış konuşmasına projede emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.

Erdoğan, "Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul’u Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz." dedi. Beton yığınlarından ibaret bir şehrin "ruhsuz ve kimliksiz" olacağını belirten Erdoğan, "Bir şehri şehir yapan, insandır." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti - 2

BAKAN KURUM: İFTİRA ATTILAR 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılış konuşmasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin İstanbul'un en büyük afet toplanma alanı olarak da hizmet vereceğini söyledi.

Bu alana binaları dikileceğini ve oteller yapılacak iftirasının atıldığını söyleyen Bakan Kurum, Millet bahçesini söz verdikleri tarihte bitirdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti - 3

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesini gezerek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri esnasında esnaf ile sohbet ederek zanaatkarların eserlerini inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti - 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı gezerek ustalardan yaptıkları ürünler hakkında bilgi alıp sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti - 6

Bir süre yanına oturduğu ahşap ürünler yapan ustayı izleyen Erdoğan, bu sırada çalan "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısına da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti - 7

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ustalar tarafından tablo, maket gemi, tespih, rahle ve atkı hediye edildi.

Ziyarette Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile diğer yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti - 8

CUKHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti - 9
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti - 10
DAHA FAZLA GÖSTER