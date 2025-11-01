Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışınını yaptı. Erdoğan, açılışın ardından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni gezdi ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılış konuşmasına projede emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.
Erdoğan, "Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul’u Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz." dedi. Beton yığınlarından ibaret bir şehrin "ruhsuz ve kimliksiz" olacağını belirten Erdoğan, "Bir şehri şehir yapan, insandır." ifadelerini kullandı.