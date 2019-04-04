Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapımı süren ''Hafıza 15 Temmuz Müzesi''nde incelemelerde bulundu.
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1Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında bulunan Şehitler Makamı yakınında yapımı süren müzeyi ziyaret etti.
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2Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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3Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta engelli bir vatandaşla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
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