Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastalara ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler'deki sağlık tesisinin açılışını gerçekleştirmesinin ardından hastalara ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olan Bahçelievler'deki sağlık tesisinin açılışını gerçekleştirdikten sonra tedavi gören hastalara ziyarette bulundu.
Fizik tedavi gören bir genç kızın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Erdoğan, kıza, "Çok başarılı. Yakında inşallah voleybola da başlar. Bak nasıl gülüyor. Ama baskete başlarsan benimle oynayacaksın." dedi.