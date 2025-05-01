Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe sürprizi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti.
Başkent Ankara'da Söğütözü'ndeki bir kafeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkent Ankara'da Söğütözü'ndeki bir kafeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.