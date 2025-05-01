Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe sürprizi - 1

Başkent Ankara'da Söğütözü'ndeki bir kafeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe sürprizi - 2

Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe sürprizi - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe sürprizi - 4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe sürprizi - 5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe sürprizi - 6
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