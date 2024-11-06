Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere özel hediye: "Dilde, fikirde, işte birlik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde, devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.
Zirve'de; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, gözlemci ülkeler olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yer aldı.