Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere özel hediye: "Dilde, fikirde, işte birlik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde, devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere özel hediye: "Dilde, fikirde, işte birlik" - 1

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.

Zirve'de; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov  ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev  ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, gözlemci ülkeler olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yer aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere özel hediye: "Dilde, fikirde, işte birlik" - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının yetiştirdiği büyük fikir adamı İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" şiarına yer verilen hatıra parayı liderlere takdim etti.

Hatıra paralar, zirveye katılan liderler ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'a verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere özel hediye: "Dilde, fikirde, işte birlik" - 3

Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan'ın bayraklarının bulunduğu hatıra parada, "dilde, fikirde, işte birlik" ifadesi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere özel hediye: "Dilde, fikirde, işte birlik" - 4

Hatıra paranın bir yüzünde ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağı ve ismi ile kuruluş tarihi olan 3 Ekim 2009 ibaresi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere özel hediye: "Dilde, fikirde, işte birlik" - 5
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