Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan inceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi.
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki programlara katılmak için helikopterle yaptığı yolculuk sırasında, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafa yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye'nin en önemli nişanelerinden biri, yerli ve milli uçak gemimiz TCG Anadolu..." ifadelerini kullandı.
Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi, amiral gemisi olacak.
Uzunluğu 231, genişliği ise 32 metre olan TCG Anadolu, afet zamanlarında da çok önemli görevler üstlenecek.
1250 personelin görev yapacağı geminin bu yıl sonunda göreve başlaması planlanıyor.