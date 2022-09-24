Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan inceleme

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki programlara katılmak için helikopterle yaptığı yolculuk sırasında, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafa yer verildi.