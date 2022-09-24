Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan inceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da yapımı süren TCG Anadolu Gemisi'ni havadan inceledi. Bu yıl sonunda göreve başlaması planlanan TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi, amiral gemisi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan inceleme - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan inceleme - 2

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki programlara katılmak için helikopterle yaptığı yolculuk sırasında, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan inceleme - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye'nin en önemli nişanelerinden biri, yerli ve milli uçak gemimiz TCG Anadolu..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan inceleme - 4

Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi, amiral gemisi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan inceleme - 5

Uzunluğu 231, genişliği ise 32 metre olan TCG Anadolu, afet zamanlarında da çok önemli görevler üstlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan inceleme - 6

1250 personelin görev yapacağı geminin bu yıl sonunda göreve başlaması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan inceleme - 7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan inceleme - 8
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan inceleme - 9
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan inceleme - 10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu Gemisi'ne havadan inceleme - 11

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER