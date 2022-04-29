Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umre ziyareti

Haberler - ntv.com.tr 29.04.2022 - 09:47
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un daveti ile yaklaşık 5 yıl sonra Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye umre ziyareti yaptı.
AK Partili İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tefvik Göksu da Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın umre ziyaretinin fotoğrafını paylaştı.
Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.
Erdoğan, Suudi Arabistan'da umre ziyareti de gerçekleştirdi.