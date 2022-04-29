Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umre ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Suudi Arabistan'da. Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'ye umre ziyaretinde de bulundu.

Haberler - ntv.com.tr 29.04.2022 - 09:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umre ziyareti - 1

Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un daveti ile yaklaşık 5 yıl sonra Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı , Kabe'ye umre ziyareti yaptı. 

AK Partili İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tefvik Göksu da Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın umre ziyaretinin fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umre ziyareti - 2

Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umre ziyareti - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umre ziyareti - 4

Erdoğan, Suudi Arabistan'da umre ziyareti de gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umre ziyareti - 5

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