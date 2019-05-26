1 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret ederek çalışmalar konusunda bilgi aldı.

2 Genel yayın yönetmenleri ve köşe yazarları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşlik etti.

3 Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'ndeki programının ardından helikopterle Yassıada'ya geldi. İLGİLİ HABER: Utanç adasıydı kültür adası oluyor

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan ile bazı gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri eşlik etti.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının alındığı Yassıada'da yapımı devam eden kongre ve sergi alanlarını gezerek bilgi aldı. Erdoğan daha sonra gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

6 Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız. Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek süper bir şey olur. Sivriada'yı da cazibe merkezi haline getirebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

7 "MESELE BİZİM GÜÇ KAZANMAMIZDIR" Kimsenin Türkiye'de darbe yapamayacağını belirten Erdoğan, "Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır" diye konuştu.

8 BİNA OTURUM ALANININ 3 KATI KADAR YEŞİL ALAN Yeniden düzenlenen ada 103 bin 750 metrekarelik alana sahip bulunuyor. Adanın yüzde 60'ı peyzaj alanı olarak ayrılırken, yüzde 20'sinde doğal nitelik korundu.

9 Bina oturum alanının 3 katı kadar yeşil alan ve toplam inşaat alanı 63 bin 361 metrekare olarak planlanan adada, 123 odalı 320 yataklı ada oteli ve bungalovlar, 500 kişilik kongre salonu, 752 metrekare 600 kişilik cami, 616 metrekare Demokrasi Şehitleri Anıtı ve Meydanı, arıtma tesisi, açık hava müzesi, demokrasi parkı ve sergileme alanları ile kafeterya ve restoranlar yer alıyor.

10 Adaya 39 bin 191 yeni bitki dikileceği de belirtilirken, çim alanı olarak da 25 bin 855 metrekare belirlendi. İnşaatın büyük ölçüde tamamlandığı kaydedilen adanın sahil kesiminde bazı bölümlerde işçilerin çalışmaları sürüyor.

11 Yassıada'nın 14 Mayıs 2015'te gerçekleştirilen temel atma töreninin ardından çalışmalar hızlı bir şekilde başlamıştı.

12 YENİ PLANLAMAYLA ADADAKİ YAPILAR ŞÖYLE: "Spor Salonu - 27 Mayıs Müzesi, Adnan Menderes Kongre Merkezi, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi, Demokrasi ve Karşılama Meydanları, Şeref Salonu, Tarihi Bizans Sarnıcı, Şato Yapısı, İskele Kafe Yapısı, İskele İdare ve Kriz Yönetim Yapısı, VIP Karşılama Yapısı, Seyir Terasları ve Elektrik Merkezi, Ada Oteli Yapısı, Bungalovlar, Helikopter Pisti, Cami, Demokrasi ve Şehitler Anıtı ve Meydanı, Ada Restoran ve Personel Yatakhanesi, Subay Gazinosu, Arıtma Tesisi, Yönetim Binası, Açık Hava Müzesi, Demokrasi Parkı."

13 YASSIADA HAKKINDA Yassıada 4. yüzyıldan itibaren sürgün yeri olarak kullanılırken, zaman içinde üzerine kilise ve bir manastır inşa edildi. Birkaç sahip değiştiren ada 1947 yılında Deniz Kuvvetleri tarafından satın alındı. 1952 yılında eğitim hizmetlerine açıldı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra burada kurulan mahkemede Demokrat Partililer yargılandı. 1993 yılında İstanbul Su ürünleri Fakültesi enstitüsünü adaya taşıdı. Fakülte, adayı 1995 yılında terk etti. O tarihten inşaat başlayana kadar Yassıada terk edilmiş olarak bulunuyordu.

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