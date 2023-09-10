Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği toplantının 2. günü de hareketli. Zirve oturumlarına katılan Erdoğan, üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.
PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye – Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.