Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

HİNDİSTAN'DA REFORM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin liderleri ile de bir araya geldi. Erdoğan mevcut küresel sistemin ve uluslararası kuruluşların dünyada barış, güvenlik ve refahı güvence altına almakta yetersiz kaldığını vurguladı.