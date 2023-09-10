Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği toplantının 2. günü de hareketli. Zirve oturumlarına katılan Erdoğan, üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği - 1

PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye – Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği - 2

SİSİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği - 3

GANDHİ'NİN ANIT MEZARINA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin ikinci gününde G20 ülkelerinin liderleriyle birlikte Rajghat Anıt Mezarı'na ziyarette bulundu.

Anıtın girişinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanan Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği - 4

G20 ZİRVESİ'NİN 2. GÜNÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesinin ilk gününde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ele alınırken Türkiye-AB diyalog mekanizmasının yeniden işletilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği - 5

Erdoğan, zirve kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid El Nahyan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği - 6

HİNDİSTAN'DA REFORM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin liderleri ile de bir araya geldi. Erdoğan mevcut küresel sistemin ve uluslararası kuruluşların dünyada barış, güvenlik ve refahı güvence altına almakta yetersiz kaldığını vurguladı.

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