Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak 3. havalimanına indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak 3. havalimanına indi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'ten miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı'na geçti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten havalandı.
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3Uçak, 3.havalimanındaki 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste saat 20.30'da indi.
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