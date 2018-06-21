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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak 3. havalimanına indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak 3. havalimanına indi.

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanGaziantep'ten miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı'na geçti.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten havalandı.

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    Uçak, 3.havalimanındaki 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste saat 20.30'da indi.
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