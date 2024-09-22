Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti: İkili görüşmeler başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın ilk durağı Türkevi oldu. Daha sonra TÜRGEV ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret eden Erdoğan, tekrar Türkevi'ne geçerek temaslarına başladı. Erdoğan ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi.