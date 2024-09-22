Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti: İkili görüşmeler başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın ilk durağı Türkevi oldu. Daha sonra TÜRGEV ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret eden Erdoğan, tekrar Türkevi'ne geçerek temaslarına başladı. Erdoğan ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti: İkili görüşmeler başladı - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti: İkili görüşmeler başladı - 2

Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 79. Genel Kuruluna katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti: İkili görüşmeler başladı - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti: İkili görüşmeler başladı - 4

Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti: İkili görüşmeler başladı - 5

Erdoğan, Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti: İkili görüşmeler başladı - 6

Eşi Emine Erdoğan'la burayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti: İkili görüşmeler başladı - 7

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli temaslarda da bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti: İkili görüşmeler başladı - 8

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. 

Türkevi'nde Erdoğan'ın Rama'yı kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti: İkili görüşmeler başladı - 9

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkevi'nde gerçekleşen kabulde Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edileceğini belirtti. Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini, bunun için dünya devletlerinin hep birlikte barış odaklı hareket etmesi halinde İsrail’in durmaya mecbur kalacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti: İkili görüşmeler başladı - 10

Temaslarını sürdürecek olan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vuçiç ile görüşecek. Birleşmiş Milletler'deki hitabının ardından çok sayıda devlet lideri ile bir araya gelecek. 

Erdoğan'ın ziyaretinin son gününde ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın heyet başkanları ve eşleri onuruna verilecek resepsiyona katılması bekleniyor.

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