Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti: "İsrail soykırımı bölgesel barışı da tehdit ediyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği akşam yemeği programında konuştu. Uluslararası sistemin İsrail'i durdurma konusunda başarısız olduğu söyleyen Erdoğan, "Lübnan'a gerçekleştirilen son saldırılar, İsrail'in savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür" dedi. Erdoğan'ın ABD ziyaretinde ilk durağı Türkevi oldu. Daha sonra TÜRGEV ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret eden Erdoğan, tekrar Türkevi'ne geçerek temaslarına başladı. Erdoğan ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti, daha sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi.