Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti: "İsrail soykırımı bölgesel barışı da tehdit ediyor"

"İSRAİL SOYKIRIMI BÖLGESEL BARIŞI DA TEHDİT EDİYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Son yıllarda Batılı ülkelerde bilhassa Avrupa'da İslam ve yabancı düşmanlığı, vatandaşlarımızın da huzurunu tehdit eden büyük bir salgına dönüştü. Hemen her gün mescitlerimize, camilerimize Müslümanlara ait işyerlerine bir kudaklama gerçekleşiyor. Sosyal medya ve kimi siyasetçiler ırkçı nefretin yayılmasını adeta teşvik etmekte, yangına körükle gitmektedir. Irkçılığın olduğu gibi İslam düşmanlığının da bir suç olarak tasnif edilmesi ve yasal yaptırıma tabi tutulması gerektiğini savunuyoruz."

"Türkiye aleyhindeki çeşitli çıkar gruplarının kongre üzerinde baskısını görüyoruz. Bu zihniyete karşı teyakkuzda olmalıyız"

"Ukrayna'da 3. yılına girmekte olan savaş bölgesel istikrarı tehdit ediyor. Adil barışın tesisi için gayretlerimizi sabırla sürdürüyoruz. "

"Görevi barışı korumak olan kurumlar ahlaki çöküş içinde. Gazze'deki katliam bunu açık şekilde göstermiştir. Küresel kurum ve kuruluşlar, Gazze'deki zulmü durduracak, İsrail'in katliamını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı. İsrail soykırımı bölgesel barışı da tehdit ediyor. Lübnan'a karşı gerçekleştiren son saldırılar ve İsrail tarafından yapılan son açıklamalar, savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür."