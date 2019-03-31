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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun sokağında kaza

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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın oy kullanacağı okulun bulunduğu sokakta trafik kazası oldu. Apartman boşluğuna düşen araçtaki 4 kişiyi itfaiye ekipleri ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisleri çıkardı.

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    Kaza Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullanacağı İstanbul Üküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu'nun sokağında meydana geldi.
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    Bina boşluğuna düşen araçtaki 4 kişiyi kurtarmak için çevredekiler ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisleri seferber oldu.
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    Alev alan araca suyla müdahale edildi. Yeterli gelmeyince binadan hortumla su tutuldu.

    Bir koruma polisi yaralıyı sakinleştirmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ekipleri de geldi.

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    Aracın içinde sıkışan 3'ü kadın 4 kişi kurtarıldı. Kazayı hafif yaralarla atlatan Korkmaz ailesinin üyeleri , oy kullanmaya giderken kaza yaptıklarını söylediler.
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