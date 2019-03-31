Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun sokağında kaza
NTV
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın oy kullanacağı okulun bulunduğu sokakta trafik kazası oldu. Apartman boşluğuna düşen araçtaki 4 kişiyi itfaiye ekipleri ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisleri çıkardı.
-
1Kaza Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullanacağı İstanbul Üküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu'nun sokağında meydana geldi.
-
2Bina boşluğuna düşen araçtaki 4 kişiyi kurtarmak için çevredekiler ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisleri seferber oldu.
-
3
Alev alan araca suyla müdahale edildi. Yeterli gelmeyince binadan hortumla su tutuldu.
Bir koruma polisi yaralıyı sakinleştirmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ekipleri de geldi.
-
4Aracın içinde sıkışan 3'ü kadın 4 kişi kurtarıldı. Kazayı hafif yaralarla atlatan Korkmaz ailesinin üyeleri , oy kullanmaya giderken kaza yaptıklarını söylediler.