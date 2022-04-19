Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 20:16 | Son Güncelleme : 19.04.2022 - 20:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli iftarda buluştu - 1

Cumhurbaşkanı il MHP Genel Başkanı 'nin iftar görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli iftarda buluştu - 2

İki lider geçtiğimiz Ramazan ayında da Cumhurbaşkanığı'nda Özbek Otağı'nda iftar yemeğinde biraraya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli iftarda buluştu - 3

Erdoğan-Bahçeli buluşmasında Rusya-Ukrayna savaşı, ile ekonomdeki son gelişmelerin masaya yatırıldığı tahmin ediliyor. Aynı zamanda Bahçeli'nin Suriyelilere sığınmacılara yönelijk dönük mesajlarının da ele alındığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli iftarda buluştu - 4
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli iftarda buluştu - 5
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli iftarda buluştu - 6
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli iftarda buluştu - 7
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli iftarda buluştu - 8
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli iftarda buluştu - 9
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli iftarda buluştu - 10

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