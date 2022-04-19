Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli iftarda buluştu

Haberler - Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 20:16 | Son Güncelleme : 19.04.2022 - 20:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iftar görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleşti.
İki lider geçtiğimiz Ramazan ayında da Cumhurbaşkanığı'nda Özbek Otağı'nda iftar yemeğinde biraraya gelmişti.
Erdoğan-Bahçeli buluşmasında Rusya-Ukrayna savaşı, ile ekonomdeki son gelişmelerin masaya yatırıldığı tahmin ediliyor. Aynı zamanda Bahçeli'nin Suriyelilere sığınmacılara yönelijk dönük mesajlarının da ele alındığı belirtiliyor.