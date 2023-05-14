Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının oy kullandıkları sandıklardan kim birinci çıktı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3279 numaralı sandıktan en yüksek oy Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çıktı.
Erdoğan 212, Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Sinan Oğan ise 12 oy aldı.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıkta 229, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 90 oy aldı.
Sinan Oğan'ın oy verdiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 331 oyun 3'ü geçersiz sayıldı.
Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 278 oyla birinci oldu.
Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Sinan Oğan'a 14 oy çıkarken, Muharrem İnce için oy çıkmadı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 238, Recep Tayyip Erdoğan'a 57, Sinan Oğan'a 4, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.
İnce'nin de oy verdiği 4617 numaralı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 296, Recep Tayyip Erdoğan'a 50, Sinan Oğan'a 12 ve Muharrem İnce'ye ise 3 oy çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıkta 2 oy geçersiz sayılırken, Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 163, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu 138, Ata ittifakı adayı Sinan Oğan 12, çekilme kararı alan Muharrem İnce ise 1 oy aldı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Trabzon’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun oy kullandığı 2045 nolu 368 seçmeni bulunan sandıktan 327 oy çıktı.
Oylardan 148'i Recep Tayyip Erdoğan'a, 147'si Kemal Kılıçdaroğlu'na, 29 oy Sinan Ogan'a çıktı, 3 oy da geçersiz sayıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 194 oy çıkarken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 147 oy çıktı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Samsun'da oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a 177 oy çıkarken, Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 72 oy çıktı.
Sinan Oğan 28 oy çıktı. Muharrem İnce'ye 1 oy çıkarken 5 oy boş, 5 oy ise geçersiz sayıldı.