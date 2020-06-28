Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ta klasik otomobil meraklısı vatandaşın aracını kullanması teklifi üzerine direksiyona geçti.

Anadolu Ajansı 28.06.2020 - 11:02

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 1
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,, 24 Haziran'da Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) katıldığı 9 tesisin açılış ve temel atma töreninin ardından kent merkezine dönüşünde yol üzerinde kendini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 2
Burada klasik otomobil meraklısı bir vatandaşın 1960 model aracını kullanma teklifini geri çevirmeyen Oktay, şoför koltuğuna oturarak, şehir merkezine kadar klasik otomobili kullandı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 3
Güzergah boyunca araç sahibiyle otomobil üzerine sohbet eden Oktay, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 4
Oktay'a, aracın yolcu koltuğunda eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik etti.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 5

Yolda kendisini selamlayanlara karşılık veren Oktay, yolculuğun sonunda, kullandığı otomobilin sahibine teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte yansıyan diğer kareler...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 8
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 9
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - 18

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