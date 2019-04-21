Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV yurdunu ziyaret etti
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli - Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli - Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ziyarette bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde öğrencilerle sohbet etti.
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3Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak da hazır bulundu.
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