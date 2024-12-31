Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy'de bulunan sosyal yaşam şehrinin sakinleriyle bir araya geldi.
Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Erdoğan, onlara karanfil hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.