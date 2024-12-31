Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze ziyareti - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze ziyareti - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy'de bulunan sosyal yaşam şehrinin sakinleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze ziyareti - 3

Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Erdoğan, onlara karanfil hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze ziyareti - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze ziyareti - 5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze ziyareti - 6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze ziyareti - 7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze ziyareti - 8
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze ziyareti - 9
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze ziyareti - 10
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