Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni atama kararlarında dikkat çeken isimlerin başında Göksel Aşan geldi. Göksel aşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye bölümünde tamamlayan Aşan, yüksek lisans ve doktora eğitimini de aynı üniversitede sürdürdü. Eğitim kariyeri ve aldığı görevlerle tanınan Göksel Aşan, 2018 yılında Finans Ofisi Başkanlığı görevini üstlenmişti. Peki Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? - 1

Eğitim kariyerinin yanı sıra Bilgi Üniversitesi ve Aydın Üniversitesi’nde de çeşitli görevler yapan Göksel Aşan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Özellikle finans alanında öne çıkan isimlerden biri olan Göksel Aşan, doktora eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi’nde 10 yıl boyunca araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora derecesinin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılında ise “Doçent” oldu. İşte, Göksel Aşan’ın kariyeri…

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? - 2

GÖKSEL AŞAN KİMDİR?

24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimini 1991 yılında

tamamladı. Doktora eğitimini, 1991-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? - 3

1988-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılında “Doçent” olan Göksel Aşan, 2017 yılında ise Prof. Dr. unvanını aldı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? - 4

Uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli görevlerde bulunan Göksel Aşan, Temmuz 2018’de İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atandı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? - 5

GÖKSEL AŞAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1988-1998 İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi

1998-2008 - İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi

2008 yılında Doçent oldu

2017 yılında Prof Dr. unvanını aldı.

2018 İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı

16 Ekim 2018 Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı

10 Nisan 2025: Cumhurbaşkanlığı Başdanışman


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