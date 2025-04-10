Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni atama kararlarında dikkat çeken isimlerin başında Göksel Aşan geldi. Göksel aşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye bölümünde tamamlayan Aşan, yüksek lisans ve doktora eğitimini de aynı üniversitede sürdürdü. Eğitim kariyeri ve aldığı görevlerle tanınan Göksel Aşan, 2018 yılında Finans Ofisi Başkanlığı görevini üstlenmişti. Peki Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?
Eğitim kariyerinin yanı sıra Bilgi Üniversitesi ve Aydın Üniversitesi’nde de çeşitli görevler yapan Göksel Aşan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Özellikle finans alanında öne çıkan isimlerden biri olan Göksel Aşan, doktora eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi’nde 10 yıl boyunca araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora derecesinin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılında ise “Doçent” oldu. İşte, Göksel Aşan’ın kariyeri…