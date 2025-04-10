Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Eğitim kariyerinin yanı sıra Bilgi Üniversitesi ve Aydın Üniversitesi’nde de çeşitli görevler yapan Göksel Aşan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Özellikle finans alanında öne çıkan isimlerden biri olan Göksel Aşan, doktora eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi’nde 10 yıl boyunca araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora derecesinin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılında ise “Doçent” oldu. İşte, Göksel Aşan’ın kariyeri…