Cumhuriyet 100 yaşında: Yurdun dört bir yanında kutlamalar başladı
Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." sözünün devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldığı Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 100 yıl geçti. Ülkenin dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlanıyor.
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