Cumhuriyet Bayramı kutlamasında tipiye yakalandılar: Kar altında Cumhuriyet coşkusu
Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öğrencisi gençler, Palandöken Dağı'nın zirvesinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Zirve yürüyüşünde kar ve tipiye tutulan ekip, Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki oteller bölgesine saat 09.00 sıralarında otobüslerle gelen 245 kişilik ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eski başkanı Alaattin Karaca önderliğinde tırmanışa geçti.