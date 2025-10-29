Cumhuriyet Bayramı kutlamasında tipiye yakalandılar: Kar altında Cumhuriyet coşkusu

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öğrencisi gençler, Palandöken Dağı'nın zirvesinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Zirve yürüyüşünde kar ve tipiye tutulan ekip, Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki oteller bölgesine saat 09.00 sıralarında otobüslerle gelen 245 kişilik ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eski başkanı Alaattin Karaca önderliğinde tırmanışa geçti.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nün organizasyonu olan tırmanışa, çeşitli fakültelerde öğrenim gören 245 öğrenci katıldı.

Kapalı havada, tek sıra yürüyen grup, bir süre sonra tipiye yakalandı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Alaattin Karaca, zirve tırmanışını iptal etti.

Katılımcılar, 2 bin 700 metre yükseklikte yürüşü sonlandırdı, Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra inişe geçti.

