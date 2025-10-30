Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda dikkat çeken an: Mehmet Şimşek ile Ali Babacan sohbet etti
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Beştepe'de yapılan resepsiyonda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın uzun sohbeti dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan evsahipliğinde Beştepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.
Resepsiyona CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katılmadı.