Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda dikkat çeken an: Mehmet Şimşek ile Ali Babacan sohbet etti

BAHÇELİ HEDİYE GÖNDERDİ

Önceki senelerde resepsiyona katılım gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de resepsiyonda yer almadı.

Ancak Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir hediye gönderdi.

Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun." mesajı yer aldı.