Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda dikkat çeken an: Mehmet Şimşek ile Ali Babacan sohbet etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Beştepe'de yapılan resepsiyonda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın uzun sohbeti dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan evsahipliğinde Beştepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Resepsiyona CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katılmadı.

BAHÇELİ HEDİYE GÖNDERDİ

Önceki senelerde resepsiyona katılım gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de resepsiyonda yer almadı.

Ancak Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir hediye gönderdi.

Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun." mesajı yer aldı.

ŞİMŞEK İLE BABACAN'IN UZUN SOHBETİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise resepsiyona katıldı.

Gecede Ali Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uzun süre sohbet etmesi dikkat çekti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve kabine üyeleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de resepsiyonda hazır bulundu.

Resepsiyona dini azınlık temsilcileri de katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan resepsiyon, Kuran-Kerim tilaveti ile devam etti.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele şehitleri için dua edildi.

Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan video klibin gösterildiği gecede, Klasik Türk Müziği Konseri de verildi.

