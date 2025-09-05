Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a gözyaşlarıyla veda

İstanbul'da restoranda yemek yediği sırada uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi toprağa verildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir restoranda 3 Eylül'de yemek yediği sırada yanına gelen Mustafa Can Gül (19) tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için, Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Kayhan'ın oğlu ve kızı, babalarının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

Törene, Kayhan'ın ailesinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ile bazı ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kayhan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Katil zanlısı Mustafa Can Gül

Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.

