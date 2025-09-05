Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a gözyaşlarıyla veda

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir restoranda 3 Eylül'de yemek yediği sırada yanına gelen Mustafa Can Gül (19) tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için, Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Savcı cinayeti hakkında en son ne biliyoruz? Katil kim, olay nasıl gelişti?