Cumhuriyet savcısını öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir restoranda bıçaklanarak öldürüldü. 19 yaşındaki katil zanlısı Mustafa Can Gül, olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlının ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Çekmeköy'de 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, husumetli olduğu Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı yemek yerken boğazını kesip öldürdü.

UYUŞTURUCU İDDİASI

İddialara göre, katil zanlısı geçen yıllarda restoranda çalıştığı sıralarda uyuşturucu madde kullanıyordu. Dün akşam saatlerinde tekrar aynı restorana gelen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, restoranda bulunan Savcı Kayhan ile tartıştı.

Tartışma şiddetlenince Gül, savcıyı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Zanlı suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın cansız bedeni adli tıp morguna kalırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki katil zanlısı Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Gül'ün ifadesi ortaya çıktı.

Mekanda çalıştığını ve daha önce tartışmalarının olduğunu iddia eden Gül, "İşten çıkınca bu restoranla bağımı kesmedim. Buraya gidip gelmeye devam ettim." dedi.

Dün akşam restorana savcıyı öldürmek için gitmediğini öne süren katil zanlısı, "Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık küfür etti. Kendimi kaybettim bıçağı sapladım." ifadelerini kullandı.

