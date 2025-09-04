Cumhuriyet savcısını öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Gül'ün ifadesi ortaya çıktı.

Mekanda çalıştığını ve daha önce tartışmalarının olduğunu iddia eden Gül, "İşten çıkınca bu restoranla bağımı kesmedim. Buraya gidip gelmeye devam ettim." dedi.

Dün akşam restorana savcıyı öldürmek için gitmediğini öne süren katil zanlısı, "Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık küfür etti. Kendimi kaybettim bıçağı sapladım." ifadelerini kullandı.