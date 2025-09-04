Cumhuriyet savcısını öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir restoranda bıçaklanarak öldürüldü. 19 yaşındaki katil zanlısı Mustafa Can Gül, olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlının ifadesi ortaya çıktı.
İstanbul Çekmeköy'de 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, husumetli olduğu Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı yemek yerken boğazını kesip öldürdü.
