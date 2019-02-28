Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler
Anadolu Ajansı
Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı sürüyor.
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"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk kez icra edilen tatbikat devam ediyor.
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Toplam 103 geminin katıldığı tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümüne, Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan 5 fırkateyn, 4 hücumbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 1 amfibi çıkarma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ve 3 yardımcı sınıf gemileri ile SAS, SAT ve Amfibi hücum timleri ve deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurlar, seyir esnasında gece ve gündüz çeşitli eğitimler icra etti.
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Antalya'nın Kaş açıklarına ulaşan birimler, burada planlı faaliyetlerini sürdürüyor.
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4Fiili silah atışları kapsamında kara bombardımanı atışları düzenlendi.
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5Gemiler, Beş Adalar bölgesinde belirlenen hedeflere top atışları yaptı. Adalardaki hedefler tam isabetle vuruldu.
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Harbe hazırlık ve idame eğitimleri kapsamında gemilerde yangın ve yara savunma eğitimleri de icra edildi. Ayrıca TCG-Gaziantep Fırkateyni'nin makine dairesi de basına tanıtıldı.
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Eğitimler kapsamında, Finike Körfezinde SAT komandolarınca helikopterden sarkıtılan halattan serbest kayma yöntemiyle gemi güvertesine iniş yaparak, fastrope (gemiyi ele geçirme eğitimi) yapıldı. SAT komandoları görevlerini başarıyla tamamladı.
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Tatbikatların, iki gemi yan yana gelerek gemiler arası malzeme transferi (posta çantası) ve hava savunma eğitimleriyle devam edeceği öğrenildi.
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