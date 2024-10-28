Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu

Anadolu Ajansı, geçtiğimiz yıl "En büyük eserim Cumhuriyet" diyen ve onu yeni nesle emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dijital restorasyon teknikleriyle iyileştirdiği fotoğraflarıyla "100 Fotoğrafla Atatürk" koleksiyonu hazırlamıştı. Cumhuriyet'in 101. Yılı nedeniyle koleksiyon yeniden gündeme geldi.

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 1

Albay Mustafa Kemal (önde açık renk üniformalı) Çanakkale Savaşlarında Anafartalar Grubu Komutanı iken Karargah personeli ile. (soldan sağa) YB.İzzettin (Çalışlar), YZB. Tevfik (Bıyıklıoğlu), Mustafa Kemal, Dr. Hüseyin, YZB. Pertev, YB. Neşet (bora), UTGM. Saim (Onhon), YZB. Hamit, UTGM. Zeki (Doğan). (Arşiv-01.01.1915)

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 2

. Mustafa Kemal (sol 2), Trablusgarp Savaşı'nda arkadaşları ile. Ali Çetinkaya (Atatürk'ün sağında). (Arşiv-01.01.1912)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 3

Mustafa Kemal ve arkadaşları, Harp Okulu'ndan mezun oldukları gün kılıç kuşanmaları. (Arşiv-10.02.1902)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 4

Mustafa Kemal, 2. İnönü Savaşı sonrası Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü ile Çankaya Köşkü'nde. (Arşiv-04.06.1921 )

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 5

Mustafa Kemal (ortada), İnönü Savaşlarının cereyan ettiği bölgede inceleme yaptı. Yaver Muzaffer Kılıç (sağda), Albay Şemsettin Taner (sağ 2), Başyaver Salih Bozok (sol 2), Albay Tevfik Bıyıklıoğlu (sol 3 gözlüklü), Özel Kalem Müdürü Hayati Bey (Atatürk'ün arkasında sivil). (Arşiv-01.01.1921)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 6

Mustafa Kemal (önde), Yaveri Muzaffer Kılıç (arkada) ile Ankara'nın Dikmen mevkii sırtlarında. (Arşiv-12.02.1921)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 7

Başkomutan Mustafa Kemal, Büyük Taarruz öncesi subay adayları talimgahında tüfekle atış yaptı. (Arşiv-01.01.1922)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 8

Mustafa Kemal (solda), Sakarya Savaşını idare ederken, Duatepe'de. Yaver Salih Bozok (sağda). (Arşiv-10.09.1921)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 9

Mustafa Kemal (solda), 1. İnönü Savaşından sonra Eskişehir'den Garp Cephesi Karargahı'na giderken. Atatürk'ün Yaveri Salih Bozok (sağda). (Arşiv-01.01.1921)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 10

Mustafa Kemal, Libya yerel kıyafeti ile Ankara'da din adamları arasında. (Arşiv-25.11.1920)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 11

Mustafa Kemal (ortada kalpaklı), Ankara Gölbaşı'nda, cepheye yiyecek götüren devecilerle sohbet ederken. (Arşiv-06.03.1921)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 12

Mustafa Kemal (ortada kalpaklı), Ankara Gölbaşı'nda, cepheye yiyecek götüren devecilerle sohbet ederken. (Arşiv-06.03.1921)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 13

Mustafa Kemal (ortada), Hüseyin Rauf Orbay (solda) ve Sivas Kongresi'nin Batı Cephesi Komutanlığı'na atadığı Ali Fuat Cebesoy (sağda) ile Sivas'ta toplantıda.(Arşiv-16.11.1919)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 14

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşlarında siperde.(Arşiv-01.01.1915)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 15

Başkomutan Mustafa Kemal (vagon sahanlığında), Ilgın manevralarını izlemek için Çay İlçesi'ne geldi. Rus Büyükelçisi Aralof (vagonda kasketli) ve Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilof (vagonda başı açık), Başkomutanın güvenliğini sağlayan Topal Osman Ağa Müfrezesi Eratı (yerdeki 3 kişi), Mustafa Kemal'in köpeği Foks (sağda). (Arşiv-25.11.1920)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 16

Mustafa Kemal, Rauf Orbay ile Sivas'ta. (Arşiv-12.09.1919)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 17

Mustafa Kemal, Avusturya'da. (Arşiv-02.07.1918)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 18

Harp Akademisi'nden mezun olan Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal. (Arşiv-11.01.1905)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 19

Mustafa Kemal, Ankara'da.(Arşiv-23.04.1920)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 20

Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal.(Arşiv-31.03.1922)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 21

Mustafa Kemal, Tümgeneralliğe yükseldiği günlerde. (Arşiv-01.01.1916)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 22

Mustafa Kemal, Sofya Ataşemiliteri iken, verilen kostümlü baloya yeniçeri kıyafeti ile katıldı. (Arşiv-11.05.1914)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 23

Mustafa Kemal Atatürk, Derne Komutanı iken. (Arşiv-01.01.1912)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 24

Mustafa Kemal. (Arşiv-01.01.1920)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 25

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk,1923 yılında Çankaya Köşkü'nde. (Arşiv-01.01.1923)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 26

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (sol 2), eşi Latife Hanım'ın (sağ arkada) ailesinin Ankara'yı ziyaretlerinde. Baba Uşşakizade Muammer Bey (sağda), baldızları Rukiye Hanım (solda), Vecihe Hanım (sol 4) ve kayınvalidesi Adviye Hanım (sol 3) ile birlikte. (Arşiv-08.07.1923)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 27

Gazi Mustafa Kemal Atatürk (sağ 3), İzmir dönüşü Uşak Tren Garı'nda dua ile karşılandı. (Arşiv-18.02.1923)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 28

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk (sağ 2) eşi Latife Hanım (sağ 3) ve General Kazım Karabekir (sağda) ile Ege gezisinde. (Arşiv-15.03.1923)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 29

Mustafa Kemal Atatürk (sol 2) eşi Latife Hanım ile birlikte Mersin Millet Bahçesi'nde yurttaşların arasında. (Arşiv-17.03.1923)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 30

Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım'ın The Illustrated News Dergisi'nin kapağında yayımlanan fotoğrafı. (Arşiv-17.03.1923)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 31

Mustafa Kemal Atatürk eşi Latife Hanım ile birlikte yurt gezisinde. (Arşiv-01.01.1924)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 32

Mustafa Kemal Atatürk, Dumlupınar'da. (Arşiv-30.08.1924)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 33

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'da Gar binasından çıkarken. (Arşiv-27.03.1925)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 34

Mustafa Kemal Atatürk (eli gögüsünde), Kastamonu dönüşü Ankara'nın Çubuk ilçesinde. (Arşiv-01.09.1925)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 35

Mustafa Kemal Atatürk (sağ 2), Şapka Devrimi konusunda açıklama yaptığı Kastamonu'dan Ankara'ya dönüşünde, Hakimiyeti Milliye (Ulus) Meydanı'nda. Kütahya Milletvekilleri Nuri Conker (sol 2), Cevdet Bey (sol 3), Refik Saydam (sağda), Yunus Nadi Abalıoğlu (Atatürk'ün arkasında). (Arşiv-01.09.1925)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 36

Mustafa Kemal Atatürk ve eşi Latife Hanım. (Arşiv-29.01.1923)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 37

Mustafa Kemal Atatürk (sol 2), eşi Latife Hanım (solda), Fethi Okyar (sağda) ve eşi Galibe Hanım (sağ 2) ile Çankaya Köşkü'nün bahçesinde. (Arşiv-04.03.1923)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 38

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'da "23 Nisan Milli Bayramı" kutlamalarında. (Arşiv-23.04.1922)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 39

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'da. (Arşiv-30.03.1923)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 40

Mustafa Kemal Atatürk, Tarsus Şelale Bahçesi'nde. (Arşiv-17.03.1923)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 41

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-29.10.1923)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 42

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-01.03.1924)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 43

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-01.01.1927)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 44

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. (Arşiv-29.10.1925)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 45

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına katıldı. (Arşiv-29.10.1925)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 46

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-01.01.1925)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 47

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (solda) ve Başbakan İsmet İnönü (sağda). (Arşiv-

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 48

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-01.01.1928)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 49

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-01.01.1928)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 50

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-01.01.1928)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 51

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1928'de Çanakkale gezisinde. (Arşiv-01.09.1928)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 52

Başkomutan Mustafa Kemal (sol 5), 1923'te Akşehir'de Garp Cephesi karargahında. (Arşiv-01.01.1923)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 53

16 Ocak 1923'te Mustafa Kemal (sağda), yurt gezisi sırasında uğradığı Osmaneli İstasyonu'nda bir öğrencinin okuduğu şiiri dinlemişti. Mareşal Fevzi Çakmak (arkada sağda), Kazım Karabekir (Atatürk'ün arkasında solda). (Arşiv-16.01.1923)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 54

8 Şubat 1923'te Başkomutan Mustafa Kemal (sağ 3), eşi Latife Hanım (sol 2) ve General Kazım Karabekir, Edremit yolu üzerindeki Ergama Köyü'nde mola sırasında. (Arşiv-

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 55

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (sağda), 17 Kasım 1937'de pilot Sabiha Gökçen (sağ 2) ve diğer yetkililerle birlikte. (Arşiv-17.11.1937)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 56

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal (ortada), Meclis Başkanı Kazım Özalp ve Başbakan İsmet İnönü Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları için TBMM'den ayrılırken. (Arşiv-30.10.1930)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 57

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (sağda), uçak ile Ankara'ya gidecek olan Başbakan İsmet İnönü'yü (sol 2), Yeşilköy Havaalanı'nda uğurladı. (Arşiv-18.06.1936)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 58

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Metris'de Harp Akademileri tatbikatında. (Arşiv-29.05.1936)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 59

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Yeşilköy'de havacılık çalışmalarını incelerken. (Arşiv-01.01.1936)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 60

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün yağlıboya resmi. (Arşiv-01.01.1965)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 61

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Kirazlıdere'de askeri tatbikatta. (Arşiv-25.06.1934)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 62

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya muhafız alayında denetleme yaparken. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya (solda). (Arşiv-01.01.1934)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 63

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, askeri tatbikatta. (Arşiv-01.01.1934)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 64

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi. (Arşiv-08.07.1931)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 65

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Marmara Köşkü'nde Yaver Binbaşı Rusuhi Bey ile birlikte. (Arşiv-01.01.1931)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 66

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'da. (Arşiv-29.10.1930)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 67

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tren penceresinde. (Arşiv-31.12.1929)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 68

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, tren penceresinde. (Arşiv-31.12.1929)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 69

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. (Arşiv-31.12.1929)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 70

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (solda), yapımı devam eden Türk Ocakları Genel Merkezi'ni gezerek, Genel Başkan Hamdullah Suphi Tanrıöver'den (sol 2) çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik Bıyıklıoğlu (sağda). (Arşiv-24.11.1929)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 71

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (solda), Yalova'da kendisinin okutturulmasını isteyen sığırtmaç (çoban) Mustafa ile birlikte. (Arşiv-01.01.1929)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 72

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Orman Çiftliği'nde motosiklet sepetinde. (Arşiv-14.07.1929)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 73

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (açık renk giysili), Orman Çiftliği'nde at arabasında. (Arşiv-14.07.1929)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 74

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (bastonlu), hasat zamanı Orman Çiftliği'nde. (Arşiv-04.07.1929)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 75

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, İzmit'te trende. TBMM Başkanı Kazım Özalp (sağda). (Arşiv-05.06.1928)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 76

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında TBMM'den çıkarken. (Arşiv-29.10.2023)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 77

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1930 yılında TBMM'de konuşma yaparken görülüyor. (Arşiv-01.11.1930)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 78

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1929 yılında Dolmabahçe Sarayı'na gelişinde törenle karşılanırken görülüyor. (Arşiv-01.01.1929)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 79

Mustafa Kemal, Balkan Harbinde Kurmay Binbaşı iken. (Arşiv-01.01.1912)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 80

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1937'de 2. Ordu askeri tatbikatında görülüyor. (Arşiv-17.08.1937)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 81

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1930'da, yaveri Rusuhi Bey ile birlikte görülüyor. (Arşiv-15.11.1930)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 82

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (sağ 2), 27 Mayıs 1938'de Mareşal Fevzi Çakmak (sağda) ve manevi kızı Ülkü ile Haydar Paşa Garı'nda. (Arşiv-27.05.1938)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 83

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 27 Kasım 1930'da Trabzon'a Ege Vapuru ile giderken vapurda gazete okudu. (Arşiv-27.11.2023)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 84

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk,19 Kasım 1937'de (ortada), Adana Kız Enstitüsü'nde tarih dersine girdi. (Arşiv-19.11.1937)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 85

Mareşal Mustafa Kemal, 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de. (Arşiv-26.11.1922)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 86

Mareşal Mustafa Kemal, 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz sabahı Afyon Kocatepe'de (Arşiv-26.11.1922)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 87

Mareşal Mustafa Kemal, Sakarya'da 1922 yılında Sakarya adını verdiği atla. (Arşiv-01.01.1922)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 88

Mareşal Mustafa Kemal, 17 Haziran 1922'de İstanbullu gazetecilerle birlikte poz verdi. (Arşiv-16.06.1922)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 89

Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal üniforması ile 8 Ekim 1926'da Ankara'da 1. Ordu tarafından düzenlenen askeri tatbikatta. (Arşiv-08.10.1926)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 90

Mustafa Kemal (ortada) Sivas Kongresi öncesi heyeti temsiliye üyeleriyle birlikte. ( Arşiv-02.09.1919)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 91

Mareşal Mustafa Kemal'in, Mersin millet bahçesinde 1923 yılında çocuklarla çekilen bir fotoğrafı. (Arşiv-16.03.1923)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 92

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı'nın 10. yıl dönümü kutlamalarına katılmıştı. (Arşiv-29.10.1933)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 93

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü kutlamalarında konuşma yapıyor. (Arşiv-29.10.1933)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 94

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (ortada), 29 Ekim 1929'da Cumhuriyet Bayramı geçit törenini izliyor. (Arşiv-29.10.1929)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 95

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (ortada), 1938'de Ankara Kız Lisesini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirmişti. Tarih öğretmeni Afet İnan (Atatürk'ün sağında beyaz şallı). (Arşiv-11.03.1938)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 96

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (elinde kasket olan), 17 Kasım 1937'de Tunceli'nin Pertek ilçesinde Singeç Köprüsü'nün açılışını yapmıştı. Başbakan Celal Bayar (sol 2), Salih Bozok (solda), Sabiha Gökçen (Atatürk'ün sağında), İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile biklikte (sağda). (Arşiv-17.11.1937)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 97

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 18 Ağustos 1937'de Trakya askeri tatbikatında. (Arşiv-18.08.1937)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 98

Mustafa Kemal, Hamidiye Kruvazörü Komutanı Rauf Bey ile birlikte. (Arşiv-01.01.2012)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 99

Başkomutan Mustafa Kemal. (Arşiv-09.11.2022)

Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu - 100

Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal (ortada), Beşinci Ordu'da birlikte görev yaptığı iki arkadaşı ile. Lütfi Müfid Özdeş (solda). (Arşiv-15.07.1907)

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