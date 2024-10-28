Cumhuriyet'in 101. Yılında 100 fotoğrafla Atatürk koleksiyonu
Anadolu Ajansı, geçtiğimiz yıl "En büyük eserim Cumhuriyet" diyen ve onu yeni nesle emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dijital restorasyon teknikleriyle iyileştirdiği fotoğraflarıyla "100 Fotoğrafla Atatürk" koleksiyonu hazırlamıştı. Cumhuriyet'in 101. Yılı nedeniyle koleksiyon yeniden gündeme geldi.
Albay Mustafa Kemal (önde açık renk üniformalı) Çanakkale Savaşlarında Anafartalar Grubu Komutanı iken Karargah personeli ile. (soldan sağa) YB.İzzettin (Çalışlar), YZB. Tevfik (Bıyıklıoğlu), Mustafa Kemal, Dr. Hüseyin, YZB. Pertev, YB. Neşet (bora), UTGM. Saim (Onhon), YZB. Hamit, UTGM. Zeki (Doğan). (Arşiv-01.01.1915)