Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Haberler - Anadolu Ajansı 29.10.2021 - 14:14
Bugün Türkiye Cumhuriyeti 'nin kuruluşunun 98. yıldönümü... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.
Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e giriş yapan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'e taşıdı.
Yeni evli çiftlerden, çocuklu ailelere, gençlerden yaşlılara her kesimden binlerce vatandaş, Cumhuriyetin 98. yılında Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzuruna geldi.
Ziyaretçiler, Anıtkabir'i çevreleyen caddelerde oluşturulan güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı.
Ziyaretçilerden, düğün tarihini özellikle 29 Ekim'e alan Gizem ve Yusuf Şimşek çifti, akşam düğünlerinin olduğunu, düğün öncesinde de Atatürk'ün huzuruna geldiklerini söyledi.
Damat Yusuf Şimşek, "Bize böyle güzel bir bayramı sunduğu için Atamıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Atamızın sonuna kadar izindeyiz" dedi.
Gelin Gizem Şimşek ise 29 Ekim tarihini özellikle seçtiklerini belirterek, "Bugün düğün yapmayı istiyorduk. Çok şükür bize de nasip oldu. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun" şeklinde konuştu.
Ankara'da yaşayanların her fırsatta Anıtkabir'e gelmesini isteyen Zafer Büyükkılıç ise, "Cumhuriyet Bayramı'nda payidarımızı ziyarete geldik. Ne mutlu bize" diye konuştu.
Ziyaretçilerden Sedat Görmez, Cumhuriyete herkesin sahip çıkmasını isteyerek, "Bu ülke kolay kurulmadı, nice şehit ve gazilerimiz var. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.
Öğrenci Efecan Gür, okuldaki öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla Atatürk'ün en sevdiği çiçek olan kasımpatı aldıklarını, çiçekleri Atatürk'ün mozolesine koyacaklarını söyledi.
Ömer Yorgancı ise ziyaretlerinde dualar ettiklerini, Atatürk'ü saygıyla andıklarını belirtti. Hem dünyada hem Türkiye'de yaşanılan olaylara bakıldığında Cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu daha fazla anladıklarını söyleyen Yorgancı, "İnşallah gençlerimiz bunun kıymetini bilir, geleceğimiz daha iyi olur" dedi.