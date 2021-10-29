Cumhuriyetin 98'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

"ATAMIZIN SONUNA KADAR İZİNDEYİZ"

Damat Yusuf Şimşek, "Bize böyle güzel bir bayramı sunduğu için Atamıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Atamızın sonuna kadar izindeyiz" dedi.

Gelin Gizem Şimşek ise 29 Ekim tarihini özellikle seçtiklerini belirterek, "Bugün düğün yapmayı istiyorduk. Çok şükür bize de nasip oldu. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun" şeklinde konuştu.