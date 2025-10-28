Cumhuriyet'in asırlık çınarları: Cumhuriyet'le yaşamak onur veriyor

"CUMHURİYET İLAN EDİLDİĞİNDE ÜÇ YAŞINDAYDIM"

Fatma Kılıçarslan, Cumhuriyet ilan edildiğinde üç yaşında olduğunu söyledi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 20 Aralık 1930'da Kırklareli'ni ziyaretinde gördüğünü belirten Kılıçarslan, "Atatürk'ü Kırklareli'ne geldiğinde atın üstündeydi o zaman gördüm, büyük bir heyecan ve sevinç yaşadım. Öyle bir gidiyordu ki Atatürk bu tabii gidecek." dedi.

Geçmiş yılların zorluklarla dolu olduğunu aktaran Kılıçarslan, Türk milletinin zorlukları birlik ve beraberlikle aşarak Türk bayrağı altında huzurla yaşadığını ifade etti.