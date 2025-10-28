Cumhuriyet'in asırlık çınarları: Cumhuriyet'le yaşamak onur veriyor
Cumhuriyet'in ilanından önce dünyaya gelen Kırklareli'nin asırlık çınarları, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde huzurlu ve onurlu bir hayat sürmenin mutluluğunu yaşıyor.
Kentin farklı ilçelerinde yaşayan 105 yaşındaki Fatma Kılıçarslan, 104 yaşındaki Resmiye Uçan ve 103 yaşındaki Mahsura Fakiç, Cumhuriyet'in değerleriyle dolu bir ömrün gururunu taşıyor.
Asırlık çınarlar, rahatsızlıkları nedeniyle duygularını aktarmakta zorlansalar da Cumhuriyet coşkularını anlattı.