Çürük binadan herkes gitti o kaldı

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için çabalar sürüyor ancak bu süreç pek çok güçlükle beraber yürütülüyor.

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'ndeki Çamlık Sitesi'nde bulunan 10 katlı apartmanda dairesi olan ev sahipleri, yaşadıkları binanın depreme dayanıklılığını belirlemek için başvuruda bulundu. Yapılan incelemelerde binaya çürük raporu verildi.

Bunun üzerine binadaki 39 aile dairelerini kısa sürede tahliye ederek başka yerlere taşındı. Ancak binada kiracı olarak kalan Fatih Şölen ise ailesi ile binayı terk etmedi.

Binadaki birçok daire kapıları, pencereleri sökülerek yıkıma hazırlanırken, iki aydır apartmanda yaşamayı sürdüren Fatih Şölen, bina ile ilgili yıkım kararının olmadığını ve maddi olarak zor durumda olduğunu, bu yüzden daireyi tahliye etmeyeceğini söyledi.