Cyber Monday nedir? Black Friday ardından gelen Cyber Monday ne zaman?

CYBER MONDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nden sonraki gün geleneksel olarak Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Bu günde, geleneksel perakendeciler satış yapar ve müşterileri çekmek için büyük indirimler sunar, bu da onu yılın en yoğun alışveriş günlerinden biri yapar. Sonuç olarak, birçok kişi kalabalıktan kaçınmak için mağazalardan uzak durma eğilimindedir.