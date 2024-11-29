Cyber Monday nedir? Black Friday ardından gelen Cyber Monday ne zaman?

Yılın en büyük alışveriş günlerinden ikisi olan Black Friday ve Cyber Monday, perakende sektöründe en büyük indirimleri sunmayı vaat ediyor. Brittanica'ya göre Cyber Monday'in kökenleri, Ulusal Perakende Federasyonu'nun tüketicilerin Şükran Günü'nden sonraki Pazartesi günü çevrimiçi tatil alışverişi yaptığını fark ettiği 2005 yılına dayanıyor. Peki, Cyber Monday nedir? Black Friday ardından gelen Cyber Monday ne zaman?

Cyber Monday nedir? Black Friday ardından gelen Cyber Monday ne zaman? - 1

Cyber Monday, Black Friday'nin ardından gelen Pazartesi günü düzenlenen büyük bir çevrimiçi alışveriş etkinliğidir. 2005 yılında başlatılan bu etkinlik, perakendecilerin internet üzerinden özel indirimler ve fırsatlar sunduğu bir alışveriş çılgınlığına dönüşmüştür. Cyber Monday, özellikle e-ticaret sitelerinde yoğun ilgi görür ve yılın en büyük çevrimiçi alışveriş günü haline gelmiştir.

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Cyber Monday nedir? Black Friday ardından gelen Cyber Monday ne zaman? - 2

CYBER MONDAY NE ZAMAN? 

Cyber Monday, her yıl Black Friday'nin ardından gelen Pazartesi günü, yani Kasım ayının dördüncü Pazartesi günü gerçekleşir. 2024 yılı için Cyber Monday tarihi, 2 Aralık Pazartesi olacaktır. r.

Cyber Monday nedir? Black Friday ardından gelen Cyber Monday ne zaman? - 3

Bugün, özellikle çevrimiçi alışveriş yapanlar için büyük indirimler ve fırsatlar sunulmaktadı

Cyber Monday nedir? Black Friday ardından gelen Cyber Monday ne zaman? - 4

CYBER MONDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nden sonraki gün geleneksel olarak Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Bu günde, geleneksel perakendeciler satış yapar ve müşterileri çekmek için büyük indirimler sunar, bu da onu yılın en yoğun alışveriş günlerinden biri yapar. Sonuç olarak, birçok kişi kalabalıktan kaçınmak için mağazalardan uzak durma eğilimindedir.

Cyber Monday nedir? Black Friday ardından gelen Cyber Monday ne zaman? - 5

Ayrıca, Şükran Günü hafta sonu, insanların aileleriyle birlikte olmak için ülke çapında seyahat ettiği ABD'deki en yoğun seyahat hafta sonlarından biridir. Bu tür seyahatler, birçok müşterinin Black Friday fırsatlarını ve satışlarını kaçırabileceği anlamına gelebilir. Cyber ​​Monday'in, bu tür müşterileri geleneksel mağazaları ziyaret etmek zorunda kalmadan alışveriş yapmaya teşvik etmenin bir yolu olarak yaratıldığı düşünülmektedir.

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