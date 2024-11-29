Cyber Monday nedir? Black Friday ardından gelen Cyber Monday ne zaman?
Yılın en büyük alışveriş günlerinden ikisi olan Black Friday ve Cyber Monday, perakende sektöründe en büyük indirimleri sunmayı vaat ediyor. Brittanica'ya göre Cyber Monday'in kökenleri, Ulusal Perakende Federasyonu'nun tüketicilerin Şükran Günü'nden sonraki Pazartesi günü çevrimiçi tatil alışverişi yaptığını fark ettiği 2005 yılına dayanıyor. Peki, Cyber Monday nedir? Black Friday ardından gelen Cyber Monday ne zaman?
Cyber Monday, Black Friday'nin ardından gelen Pazartesi günü düzenlenen büyük bir çevrimiçi alışveriş etkinliğidir. 2005 yılında başlatılan bu etkinlik, perakendecilerin internet üzerinden özel indirimler ve fırsatlar sunduğu bir alışveriş çılgınlığına dönüşmüştür. Cyber Monday, özellikle e-ticaret sitelerinde yoğun ilgi görür ve yılın en büyük çevrimiçi alışveriş günü haline gelmiştir.