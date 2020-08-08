Bozcaada'ya akın akın geliyorlar

Corona virüs pandemisinde yeni normalleşme sürecinin ardından tatilciler Bozcaada'ya akın etmeye başladı. Görüntüler salgında endişe yaratırken esnaf durumdan memnun olduğunu belirtiyor.

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İHA 08.08.2020 - 14:11

Çanakkale, Bozcaada'yı tatilciler doldurdu.

Artan sıcaklıkların etkisi ile vatandaşlar tatil kesimlerine akın etmeye başladı.

Ağzına kadar dolu feribotlarla araçlarıyla akın eden tatilciler adada neredeyse adım atacak yer bırakmadı.

Dönüşlerde kelimenin tek anlamıyla çileye dönen araç kuyrukları kilometrelerce devam ederken feribot sırası saatler sonra gelebiliyor.

Tatilciler tüm bu çileye rağmen masmavi deniz altın sarısı kum paljlar ve yemyeşil üzüm bahçeleri bulunan Bozcaada'dan vazgeçmiyor.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da bu hafa sonu önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle feribot seferleri saatsiz olarak, doldur-boşalt sistemiyle gece geç saatlere kadar sürdü. Korona virüs nedeniyle sezona geç başlayan ada esnafı ekonomik anlamda mutlu olsa da yaşanan yoğunluk bölge halkını tedirgin etti.

Özellikle bugün yaşanan tatilci yoğunluğu, önceki yıllarda yaşanan kalabalığı aratmadı.

Bozcaada'da plajlar, sokaklar, restoranlar, çay bahçeleri hafta sonu doldu taştı.

Ortalama yatak sayısı 4 bin olan ada bu sayının çok üzerinde tatilciyi ağırlıyor.