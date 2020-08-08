Bozcaada'ya akın akın geliyorlar

Corona virüs pandemisinde yeni normalleşme sürecinin ardından tatilciler Bozcaada'ya akın etmeye başladı. Görüntüler salgında endişe yaratırken esnaf durumdan memnun olduğunu belirtiyor.

İHA 08.08.2020 - 14:11 | Son Güncelleme : 08.08.2020 - 14:30

Bozcaada'ya akın akın geliyorlar - 1
Çanakkale, Bozcaada'yı tatilciler doldurdu.
Bozcaada'ya akın akın geliyorlar - 2
Artan sıcaklıkların etkisi ile vatandaşlar tatil kesimlerine akın etmeye başladı.
Bozcaada'ya akın akın geliyorlar - 3

Ağzına kadar dolu feribotlarla araçlarıyla akın eden tatilciler adada neredeyse adım atacak yer bırakmadı. 

Bozcaada'ya akın akın geliyorlar - 4
Dönüşlerde kelimenin tek anlamıyla çileye dönen araç kuyrukları kilometrelerce devam ederken feribot sırası saatler sonra gelebiliyor.
Bozcaada'ya akın akın geliyorlar - 5
Tatilciler tüm bu çileye rağmen masmavi deniz altın sarısı kum paljlar ve yemyeşil üzüm bahçeleri bulunan Bozcaada'dan vazgeçmiyor.
Bozcaada'ya akın akın geliyorlar - 6
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da bu hafa sonu önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle feribot seferleri saatsiz olarak, doldur-boşalt sistemiyle gece geç saatlere kadar sürdü. Korona virüs nedeniyle sezona geç başlayan ada esnafı ekonomik anlamda mutlu olsa da yaşanan yoğunluk bölge halkını tedirgin etti.
Bozcaada'ya akın akın geliyorlar - 7
Özellikle bugün yaşanan tatilci yoğunluğu, önceki yıllarda yaşanan kalabalığı aratmadı.
Bozcaada'da plajlar, sokaklar, restoranlar, çay bahçeleri hafta sonu doldu taştı.
Bozcaada'ya akın akın geliyorlar - 8
Ortalama yatak sayısı 4 bin olan ada bu sayının çok üzerinde tatilciyi ağırlıyor.

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