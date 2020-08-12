Beşiktaş'taki 465 yıllık cami rutubet nedeniyle dökülüyor

Mimar Sinan’ın Beşiktaş Meydanı’ndaki 465 yıllık eseri olan tarihi Sinan Paşa Camii’nin duvarları rutubet nedeniyle dökülmeye başladı. 465 yıllık caminin büyük ölçüde aşınan duvarları, rutubetin önlenememesi halinde caminin kıble cephesinin çökme ihtimalini akıllara getiriyor.

12.08.2020 - 14:18 | Son Güncelleme : 12.08.2020 - 14:29

Beşiktaş'taki 465 yıllık cami rutubet nedeniyle dökülüyor - 1
İstanbul Beşiktaş'ta yer alan 465 yıllık eser rutubet nedeniyle zarar görüyor.
Beşiktaş'taki 465 yıllık cami rutubet nedeniyle dökülüyor - 2
Osmanlı Donanması’nın Kaptan-ı Derya’sı Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı.
Beşiktaş'taki 465 yıllık cami rutubet nedeniyle dökülüyor - 3
465 yıllık tarihi Sinan Paşa Camii ve Külliyesinin son hali dikkatleri üzerine çekiyor.
Beşiktaş'taki 465 yıllık cami rutubet nedeniyle dökülüyor - 4
Yıllar içerisinde camide oluşan rutubet duvarın ve tuğlaların aşınmasına yol açtı. Tarihi yapıdaki dökülmeler desenlerdeki bozulmalara neden oluyor.
Beşiktaş'taki 465 yıllık cami rutubet nedeniyle dökülüyor - 5
Osmanlı Donanması Kaptan-ı Deryası Sinan Paşa tarafından yaptırılan caminin inşaatı 1550 yılında başladı. Sinan Paşa'nın ölümü sırasında inşaat bitmediği için, Paşa Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'ne defnedildi. Caminin inşaatı 1555 yılında tamamlandı.

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