Beşiktaş'taki 465 yıllık cami rutubet nedeniyle dökülüyor

Osmanlı Donanması’nın Kaptan-ı Derya’sı Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı.

465 yıllık tarihi Sinan Paşa Camii ve Külliyesinin son hali dikkatleri üzerine çekiyor.

Yıllar içerisinde camide oluşan rutubet duvarın ve tuğlaların aşınmasına yol açtı. Tarihi yapıdaki dökülmeler desenlerdeki bozulmalara neden oluyor.