Beşiktaş'taki 465 yıllık cami rutubet nedeniyle dökülüyor
Mimar Sinan’ın Beşiktaş Meydanı’ndaki 465 yıllık eseri olan tarihi Sinan Paşa Camii’nin duvarları rutubet nedeniyle dökülmeye başladı. 465 yıllık caminin büyük ölçüde aşınan duvarları, rutubetin önlenememesi halinde caminin kıble cephesinin çökme ihtimalini akıllara getiriyor.
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12.08.2020 - 14:18| Son Güncelleme : 12.08.2020 - 14:29
İstanbul Beşiktaş'ta yer alan 465 yıllık eser rutubet nedeniyle zarar görüyor.
Osmanlı Donanması’nın Kaptan-ı Derya’sı Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı.
465 yıllık tarihi Sinan Paşa Camii ve Külliyesinin son hali dikkatleri üzerine çekiyor.
Yıllar içerisinde camide oluşan rutubet duvarın ve tuğlaların aşınmasına yol açtı. Tarihi yapıdaki dökülmeler desenlerdeki bozulmalara neden oluyor.
Osmanlı Donanması Kaptan-ı Deryası Sinan Paşa tarafından yaptırılan caminin inşaatı 1550 yılında başladı. Sinan Paşa'nın ölümü sırasında inşaat bitmediği için, Paşa Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'ne defnedildi. Caminin inşaatı 1555 yılında tamamlandı.
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