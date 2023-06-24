D-100 kenarında şüpheli ölüm | Ağaca asılı halde bulundu
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde D-100 Karayolu üzerindeki ağaçlık alanda, ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Şüpheli bulunan ölümde cesedi bulunan kişinin, kendini ayakkabısının bağacığıyla astığı tespit edildi.
Olay, D100 Karayolu İstanbul istikameti Çayırova Köprüsü Bayramoğlu Kavşağındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüler, ağaca asılı halde bir erkek şahsı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.