D-100 kenarında şüpheli ölüm | Ağaca asılı halde bulundu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde D-100 Karayolu üzerindeki ağaçlık alanda, ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Şüpheli bulunan ölümde cesedi bulunan kişinin, kendini ayakkabısının bağacığıyla astığı tespit edildi.

D-100 kenarında şüpheli ölüm | Ağaca asılı halde bulundu - 1

Olay, D100 Karayolu İstanbul istikameti Çayırova Köprüsü Bayramoğlu Kavşağındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüler, ağaca asılı halde bir erkek şahsı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

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D-100 kenarında şüpheli ölüm | Ağaca asılı halde bulundu - 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, ağaca asılı bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

D-100 kenarında şüpheli ölüm | Ağaca asılı halde bulundu - 3

Olay yeri inceleme ekipleri erkek şahsın, ayakkabı bağcığıyla şüpheli şekilde öldüğünü tespit etti.

D-100 kenarında şüpheli ölüm | Ağaca asılı halde bulundu - 4

Cenazenin 35 yaşlarında olduğu düşünülürken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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