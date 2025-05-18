D-100'de 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var
İstanbul Beylikdüzü'nde D-100 Karayolu'nda 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu Ankara istikametinde 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
D-100 Karayolu Ankara istikametinde 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zincirleme kazada hafif yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
D-100 Karayolu Ankara istikametinde aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.