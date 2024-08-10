D-100'de 4 araçlık zincirleme kaza: Otobüs su kanalına düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde bir otobüs, 2 otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

D-100'de 4 araçlık zincirleme kaza: Otobüs su kanalına düştü - 1

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Bolu Dağı geçişinde seyreden A.E. idaresindeki yolcu otobüsü, A.S. yönetimindeki otomobil, E.A'nın kullandığı otomobil ve O.G. idaresindeki hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

D-100'de 4 araçlık zincirleme kaza: Otobüs su kanalına düştü - 2

Kazada savrulan otobüs, karşı şeride geçerek yol kenarındaki boş su kanalına düştü.

D-100'de 4 araçlık zincirleme kaza: Otobüs su kanalına düştü - 3

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

D-100'de 4 araçlık zincirleme kaza: Otobüs su kanalına düştü - 4

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü E.A ile yanında bulunan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

D-100'de 4 araçlık zincirleme kaza: Otobüs su kanalına düştü - 5

Otobüsten indirilen yolcular, İstanbul istikametinin sağ kısmında yer alan güvenli bölgeye götürüldü.

D-100'de 4 araçlık zincirleme kaza: Otobüs su kanalına düştü - 6

Bir süre burada bekleyen yolcular, daha sonra başka bir otobüsle yola devam etti.

D-100'de 4 araçlık zincirleme kaza: Otobüs su kanalına düştü - 7

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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