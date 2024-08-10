D-100'de 4 araçlık zincirleme kaza: Otobüs su kanalına düştü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde bir otobüs, 2 otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Bolu Dağı geçişinde seyreden A.E. idaresindeki yolcu otobüsü, A.S. yönetimindeki otomobil, E.A'nın kullandığı otomobil ve O.G. idaresindeki hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.