D-100’de araç yangını (Maltepe’de trafik kilitlendi)
İstanbul Maltepe’de D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki ticari bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiye söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Maltepe D-100 Karayolu'nda ticari araç, motor kısmında çıkan yangından dolayı alev alev yandı.
Yangın, Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 34 PH 7195 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yanma oluştu.