D-100’de araç yangını (Maltepe’de trafik kilitlendi)

İstanbul Maltepe’de D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki ticari bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiye söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

D-100’de araç yangını (Maltepe’de trafik kilitlendi) - 1

Maltepe D-100 Karayolu'nda ticari araç, motor kısmında çıkan yangından dolayı alev alev yandı.

Yangın, Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 34 PH 7195 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yanma oluştu.

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D-100’de araç yangını (Maltepe’de trafik kilitlendi) - 2

Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği araç, kısa sürede alev alev yanmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

D-100’de araç yangını (Maltepe’de trafik kilitlendi) - 3

Araçta yangın sebebiyle maddi hasar oluştu.

Yangın sebebiyle otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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