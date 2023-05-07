D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu

Saat 16.00'daki miting için Millet Bahçesi'ne dev platform ve ses sistemleri kuruldu.



Türkiye haritası sahne konseptiyle hazırlanan platformda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yanı sıra "Türkiye sana emanet" ve "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" yazısı, yerli ve milli otomobil, gemi, tren, uçak ve hizmetlerinden bazılarının görselleri ile dev ekranlar bulunuyor.