D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" öncesi D-100 karayolunda yoğunluk oluştu. Saat 16.00'da başlayacak mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yapacak.

D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 1

Cumhur İttifakı’nın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştireceği "Büyük İstanbul Mitingi" öncesi Çatalca ve Beylikdüzü'nden Yeşilköy'deki miting alanına giden partililer D-100 karayolu, Atatürk Havalimanı katılımında yoğunluğa neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 2

Metrobüs ve metro aktarmalarıyla miting alanına gidenlerin yanı sıra, Ak Parti ilçe teşkilatlarının otobüs ve minibüsleri de miting alanına ulaşmak için trafikte bekledi.

D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 3

Bazı vatandaşlar ise, oluşan trafik nedeniyle miting alanına yürüyerek gitti.

D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 4

Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis helikopteri, miting alanı ve çevresinde zaman zaman devriye uçuşu yapıyor.

D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 5

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı.

D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 6

Saat 16.00'daki miting için Millet Bahçesi'ne dev platform ve ses sistemleri kuruldu.

Türkiye haritası sahne konseptiyle hazırlanan platformda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yanı sıra "Türkiye sana emanet" ve "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" yazısı, yerli ve milli otomobil, gemi, tren, uçak ve hizmetlerinden bazılarının görselleri ile dev ekranlar bulunuyor.

D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 7

Millet Bahçesi ve çevresinde 12 bin 600 personel görev alırken, araçlarıyla alana gelecek vatandaşlar için 15 ayrı noktada otopark hizmeti veriliyor. Sağlık ekipleri ile ambulanslar da alanda hazır bekliyor.

D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 8
D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 9
D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 10
D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 11
D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 12
D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 13
D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 14
D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 15
D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 16
D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 17
D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu - 18
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