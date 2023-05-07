D-100'de "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu

Cumhur İttifakı’nın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştireceği "Büyük İstanbul Mitingi" öncesi Çatalca ve Beylikdüzü'nden Yeşilköy'deki miting alanına giden partililer D-100 karayolu, Atatürk Havalimanı katılımında yoğunluğa neden oldu.
Metrobüs ve metro aktarmalarıyla miting alanına gidenlerin yanı sıra, Ak Parti ilçe teşkilatlarının otobüs ve minibüsleri de miting alanına ulaşmak için trafikte bekledi.
Bazı vatandaşlar ise, oluşan trafik nedeniyle miting alanına yürüyerek gitti.
Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis helikopteri, miting alanı ve çevresinde zaman zaman devriye uçuşu yapıyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı.
Saat 16.00'daki miting için Millet Bahçesi'ne dev platform ve ses sistemleri kuruldu.
Türkiye haritası sahne konseptiyle hazırlanan platformda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yanı sıra "Türkiye sana emanet" ve "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" yazısı, yerli ve milli otomobil, gemi, tren, uçak ve hizmetlerinden bazılarının görselleri ile dev ekranlar bulunuyor.
Millet Bahçesi ve çevresinde 12 bin 600 personel görev alırken, araçlarıyla alana gelecek vatandaşlar için 15 ayrı noktada otopark hizmeti veriliyor. Sağlık ekipleri ile ambulanslar da alanda hazır bekliyor.