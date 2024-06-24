D-100'de dehşet: Korsan taksici, kadını araçtan attı

İstanbul'da D-100 (E-5) Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde uygulamadan çağırdığı korsan taksiye binen bir kadın, teşhircilik yaptığı iddia edilen sürücüyle yaşadığı tartışma sonucu araçtan atıldı. Yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aracı trafikten men edilen kişiye 32 bin 233 lira para cezası da kesildi.

D-100'de dehşet: Korsan taksici, kadını araçtan attı - 1

SEYREDEN ARAÇTAN KADINI YOLA ATIP KAÇTI

8 Haziran Cumartesi günü Arnavutköy Boğazköy'de akşam saatlerinde uygulamadan korsan taksi çağıran Aslıhan A. (35), bir süre sonra kendisini arayan korsan taksicinin aracına bindi. Yolculuğa başlayan sürücü, kadınla sohbet etmek istedi. Ancak kadın kendisini dinlemeyerek yolculuğa devam etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

D-100'de dehşet: Korsan taksici, kadını araçtan attı - 2

Bir süre sonra D-100 Karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkisine geldikleri esnada sürücü, kadından peçete istedi. O esnada yanına bakan kadın, iddiaya göre sürücünün teşhircilik yaptığını gördü.

Bunun üzerine kadın cep telefonuyla kayıt almak istedi ancak sürücü ona müdahale edince aralarında arbede çıktı. Daha sonra sinirlenen sürücü, kadına ağır küfürler ederek hakaret etti. Araç yavaşladığı esnada ise inmek isteyen kadın sürücü tarafından kapısı aşılarak dışarıya atıldı.

D-100'de dehşet: Korsan taksici, kadını araçtan attı - 3

ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından yola düşmesi sonucu yaralanan kadın, yardım etmesi için aradığı arkadaşıyla birlikte tedavi olmak için hastaneye gitti. Tedavisi sonrası emniyete giden Aslıhan A. sürücüden şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından harekete geçen Şişli polisi, yaptığı çalışmada ilk olarak aracın plakasını tespit etti. Buradan yolan çıkan polis ekipleri, sürücünün Ersin A. olduğunu belirledi. Zanlı ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

D-100'de dehşet: Korsan taksici, kadını araçtan attı - 4

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyette ifadesi alınan Ersin A., hakkında “cinsel taciz”, “kasten yaralama” ve “tehdit-hakaret” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahsı adli makamlarca adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

D-100'de dehşet: Korsan taksici, kadını araçtan attı - 5

KORSAN TAKSİCİYE 32 BİN, YOLCUSUNA 2 BİN LİRA CEZA

Ayrıca “Korsan Taksicilik” yaptığı tespit edilen sürücü Ersin A.'ya 32 bin 233 lira, yolcu Aslıhan A.'ya ise korsan taksi kullanmaktan 2 bin 143 lira idari para cezası uygulandı. Ersin A.‘nın aracı ise trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekildi.

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