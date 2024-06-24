D-100'de dehşet: Korsan taksici, kadını araçtan attı
İstanbul'da D-100 (E-5) Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde uygulamadan çağırdığı korsan taksiye binen bir kadın, teşhircilik yaptığı iddia edilen sürücüyle yaşadığı tartışma sonucu araçtan atıldı. Yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aracı trafikten men edilen kişiye 32 bin 233 lira para cezası da kesildi.
SEYREDEN ARAÇTAN KADINI YOLA ATIP KAÇTI
8 Haziran Cumartesi günü Arnavutköy Boğazköy'de akşam saatlerinde uygulamadan korsan taksi çağıran Aslıhan A. (35), bir süre sonra kendisini arayan korsan taksicinin aracına bindi. Yolculuğa başlayan sürücü, kadınla sohbet etmek istedi. Ancak kadın kendisini dinlemeyerek yolculuğa devam etti.