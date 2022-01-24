D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı

Kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım sağlanmaya başlandı. Otoyolda çalışmalar devam ediyor. İstanbul'dan Ankara'ya çıkışlara 8.20 itibariyle izin verilmiyor.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 24.01.2022 - 08:49 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 08:58

D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 1

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava trafikte aksamalara neden oluyor.

Kar yağışının devam ettiği bölgede, kara yolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 2

D-100 TRAFİĞE AÇILDI

D-100 Dağı geçişi ekiplerin yaklaşık 10 saatlik çalışması sonucu her iki istikamette tüm araçların trafiğine açıldı.

D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 3

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda TIR'ın kayması sonucu ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 4

Karayolları ekipleri, güzergahın ulaşıma açılması için kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor. Trafik ekipleri de trafik yoğunluğunun artmaması amacıyla bölgeye araç geçişine izin vermiyor.

D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 5

İSTANBUL VALİSİ: ÇIKIŞA İZİN YOK

Valisi Ali Yerlikaya, "Bu sabah 08.20 itibarıyla, Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz" dedi.

D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 6
D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 7
D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 8
D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 9
D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 10
D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 11
D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 12
D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 13
D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 14
D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 15
D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 16
D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 17
D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 18
D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 19
D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı - 20

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