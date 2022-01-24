D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 24.01.2022 - 08:49 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 08:58
Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava trafikte aksamalara neden oluyor.
Kar yağışının devam ettiği bölgede, kara yolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
D-100 Bolu Dağı geçişi ekiplerin yaklaşık 10 saatlik çalışması sonucu her iki istikamette tüm araçların trafiğine açıldı.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda TIR'ın kayması sonucu ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.
Karayolları ekipleri, güzergahın ulaşıma açılması için kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor. Trafik ekipleri de trafik yoğunluğunun artmaması amacıyla bölgeye araç geçişine izin vermiyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu sabah 08.20 itibarıyla, Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz" dedi.