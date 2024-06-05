D-100'de korku dolu anlar: Aracın önünü kesip sopayla saldırdı
İstanbul Avcılar'da D-100 Karayolu'nda ilerleyen bir aracın önü, kamyonet sürücüsü tarafından kesildi. Bağırmaya başlayan sürücü, elindeki sopayla hafif ticari aracın ön camını kırıp yoluna devam etti. Saldırıya uğrayan sürücü şikayetçi oldu.
D-100 Karayolu'nda Avcılar metrobüs durağı yakınlarında dün öğle saatlerinde Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan Seyfi Demirbaş yönetimindeki hafif ticari aracın önü, bir kamyonet sürücüsü tarafından kesildi.