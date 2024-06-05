D-100'de korku dolu anlar: Aracın önünü kesip sopayla saldırdı

İstanbul Avcılar'da D-100 Karayolu'nda ilerleyen bir aracın önü, kamyonet sürücüsü tarafından kesildi. Bağırmaya başlayan sürücü, elindeki sopayla hafif ticari aracın ön camını kırıp yoluna devam etti. Saldırıya uğrayan sürücü şikayetçi oldu.

D-100'de korku dolu anlar: Aracın önünü kesip sopayla saldırdı - 1

D-100 Karayolu'nda Avcılar metrobüs durağı yakınlarında dün öğle saatlerinde Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan Seyfi Demirbaş yönetimindeki hafif ticari aracın önü, bir kamyonet sürücüsü tarafından kesildi.

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D-100'de korku dolu anlar: Aracın önünü kesip sopayla saldırdı - 2

Bağırmaya başlayan sürücü, elindeki sopayla hafif ticari aracın ön camına vurmaya başladı. Aracın camını kıran sürücü daha sonra yoluna devam etti.

D-100'de korku dolu anlar: Aracın önünü kesip sopayla saldırdı - 3

"ARTIK BU MAGANDALARIN SON BULMASINI İSTİYORUZ"

Araç sürücüsü Seyfi Demirbaş, polise ihbarda bulunarak şikayetçi oldu.

D-100'de korku dolu anlar: Aracın önünü kesip sopayla saldırdı - 4

Demirbaş, "Normal istikametimde devam ederken magandanın bir tanesi kamyonetle direksiyonu önümüze kırarak sopayla canımıza kast etmeye kalkıştı. Biz polis arkadaşlarımızı çağırıp gerekli işlemleri başlattık. Artık bu magandaların son bulmasını istiyoruz." dedi.

D-100'de korku dolu anlar: Aracın önünü kesip sopayla saldırdı - 5

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sürücü Demirbaş, Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

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