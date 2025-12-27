D-100'de korku dolu anlar. Motosiklet alev alev yandı

27.12.2025 14:53

DHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir motosiklette çıkan yangın paniğe neden oldu.

DHA

İstanbul'da Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi D-100 Karayolu'nda korku dolu anlar yaşandı.

 

Saat 09.30 sıralarında seyir halindeki bir motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA

Motosikletten dumanlar çıktığını gören sürücü yol kenarına park ederek indi.

 

Yangın motosikleti tamamen sardı.

DHA

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

DHA

Yangın, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.