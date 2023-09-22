D-100’de metrobüs için ayrılan yoldaki dubaları deviren sürücüye gözaltı
D-100 Karayolu Haramidere mevkisinde, metrobüs yolunda yapılan çalışma için konulan dubaları deviren sürücü gözaltına alındı. Sürücü A.A.’ya 2 bin 415 lira para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.
D-100 Karayolu’nda metrobüs hattındaki çalışma için konulan dubaları deviren sürücü gözaltına alındı.
Sosyal medyada yayınlanan videoda, Haramidere’de metrobüs yolunda yapılan çalışma nedeniyle D-100’de metrobüsler için ayrılan yoldaki dubaların bir sürücü tarafından devrildiği görülüyordu.
Metrobüstekilerin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücünün A.A. olduğu belirlendi.