D-100’de metrobüs için ayrılan yoldaki dubaları deviren sürücüye gözaltı

D-100 Karayolu’nda metrobüs hattındaki çalışma için konulan dubaları deviren sürücü gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, Haramidere’de metrobüs yolunda yapılan çalışma nedeniyle D-100’de metrobüsler için ayrılan yoldaki dubaların bir sürücü tarafından devrildiği görülüyordu.

Metrobüstekilerin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücünün A.A. olduğu belirlendi.