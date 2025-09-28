D-100'de tehlikeli anlar: Metrelerce ters yönde gitti
İstanbul Avcılar'da döneceği kavşağı kaçıran sürücü, D-100 Karayolu'nda otomobili ile metrelerce ters yönde etti.
İstanbul'da döneceği kavşağı kaçıran sürücü metrelerce ters yönde etti.
İstanbul'da döneceği kavşağı kaçıran sürücü metrelerce ters yönde etti.
Avcılar'da dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu'nda otomobille ilerleyen sürücü Cihangir Mahallesi'ndeki kavşaktan Avcılar'a gitmek isterken sapağı kaçırdı.
Bunun farkına geç varan sürücü yaklaşık 300 metre ileride durdu, arkasını kontrol ettikten sonra sağ şeritte geri gitmeye başladı.
Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde yer alan sürücü yanından hızla geçen araçlara aldırmadan Avcılar kavşağına kadar geri gittikten sonra yoluna devam etti.