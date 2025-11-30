D-100'de TIR alev aldı
30.11.2025 08:17
AA
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Yangın nedeniyle TIR ve içindeki malzemeler kül oldu.
D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyir halindeki Y.A.D'nin kullandığı tekstil malzemesi yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
YOL KAPANDI, EKİPLER YETERSİZ KALDI
Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları kapsamında, trafik ekipleri yolu ulaşıma kapattı.
Kimyasal madde püskürtülerek yapılan müdahalenin yetersiz kalması üzerine olay yerine iş makinesi talep edildi.
İş makinesinin TIR üzerindeki tekstil malzemelerini yola sermesinin ardından, itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmayla söndürülen yangında, TIR ve tekstil malzemeleri kullanılamaz hale geldi.